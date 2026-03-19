Actualité aéronautique

Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence

Article publié le 19 mars 2026 par David Dagouret

Un Lockheed Martin F-35 de l'US Air Force a été endommagé par des projectiles iraniens. Le pilote est sain et sauf après un atterrissage d'urgence sur une base du Moyen-Orient.

F-35A SIAE 2025

F-35A SIAE 2025

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

F-35A SIAE 2025 F-35A SIAE 2025 F-35A SIAE 2025

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé qu'un Lockheed Martin F-35 Lightning II de l'US Air Force, a été la cible de projectiles lors d'une opération de combat au-dessus du territoire iranien. L'appareil a subi des dommages significatifs mais le pilote a réussi à regagner une base alliée du Moyen-Orient.

Le lieu exact de l'atterrissage n'a pas été communiqué pour des raisons de sécurité opérationnelle.

Les autorités américaines ont précisé que le pilote est dans un "état stable" et qu'il est actuellement pris en charge par les services de santé militaires.

Cet incident intervient dans une période particulièrement coûteuse pour l'US Air Force dans le cadre du conflit en Iran. Ce revers s'ajoute à une liste de pertes matérielles et humaines déjà signalées :

  • Trois F-15E Strike Eagle : Abattus lors d'un tragique incident de tir ami (friendly fire) plus tôt dans le conflit.
  • Un Boeing KC-135 Stratotanker : Perdu lors de l'opération Epic Fury suite à un accident technique ou une collision en vol dans l'ouest de l'Irak.
  • Le F-35 (incident actuel) : Premier cas confirmé d'un appareil de cinquième génération sérieusement endommagé par une action directe des forces iraniennes.

f35

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