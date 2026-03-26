LATAM Airlines lance Amsterdam-São Paulo dès le 31 mars 2026

Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret

LATAM Airlines s'implante aux Pays-Bas avec une nouvelle ligne directe entre Amsterdam-Schiphol et São Paulo-Guarulhos. Découvrez les horaires, les fréquences et le confort du Boeing 787-9 sur cet axe stratégique.

LATAM Airlines confirme son ambition européenne avec le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Amsterdam-Schiphol (AMS) et São Paulo-Guarulhos (GRU). Le vol inaugural est prévu le 30 mars prochain. Avec cette ouverture, la compagnie fait officiellement son entrée sur le marché néerlandais et renforce sa présence stratégique en Europe du Nord.

La route sera opérée dans un premier temps à raison de quatre vols hebdomadaires. À partir du 18 avril, les départs d’Amsterdam seront programmés les lundis, mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, avec un décollage à 13h10 et une arrivée à São Paulo le jour même à 20h20.

La liaison sera opérée en Boeing 787-9, configuré avec 30 sièges en classe affaires et 270 en classe économique.

Sur le même sujet