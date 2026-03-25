Air Astana signe une commande historique de 25 Airbus A320neo

Article publié le 25 mars 2026 par David Dagouret

Pour ses 20 ans de partenariat avec Airbus, le groupe Air Astana commande 25 appareils A320neo et A321neo afin de moderniser sa flotte et celle de FlyArystan.

Le groupe Air Astana a franchi une étape historique en signant une commande ferme pour 25 appareils de la famille Airbus A320neo. Il s'agit de la plus importante commande directe jamais passée par le groupe kazakh. Cette commande intervient exactement 20 ans après la mise en service du tout premier Airbus A320 au sein de la compagnie en 2006. Ce nouvel accord porte sur 20 Airbus A321neo & 5 Airbus A320neo.

Le groupe Air Astana déploiera ces nouveaux appareils tant au sein d'Air Astana que de sa filiale low-cost FlyArystan, dans le cadre de l'expansion et du renouvellement globaux de sa flotte. Actuellement, le groupe exploite une flotte de 59 appareils de la famille Airbus A320.

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