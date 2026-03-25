Korean Air réduit ses émissions de CO2 malgré une hausse de son trafic

Article publié le 25 mars 2026 par David Dagouret

Selon les données publiées par son comité directeur chargé de la gestion du carburant pour le premier trimestre 2026, la compagnie nationale sud-coréenne a réussi à réduire ses émissions de carbone de plus de 420 000 tonnes au cours de l'année 2025.

Korean Air a réduit de plus 420 000 tonnes en 2025 les émissions de carbone de ses avions grâce à une gestion optimisée du carburant et à la modernisation de sa flotte.

Les données du comité directeur chargé de la gestion du carburant pour le premier trimestre 2026 montrent que les émissions liées aux vols ont totalisé 12 184 169 tonnes en 2025, soit une réduction de 3,3 % par rapport aux 12 604 224 tonnes enregistrées en 2024. Il est à noter que cette diminution a été obtenue malgré une augmentation de 2,6 % des opérations aériennes.

Cette réduction est attribuée à une gestion précise du carburant et à la collaboration entre tous les secteurs opérationnels, y compris le contrôle des vols, la maintenance et les services aux passagers.