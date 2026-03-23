ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon

Article publié le 23 mars 2026 par David Dagouret

Pour célébrer le 30e anniversaire de Pokémon, ANA va présenter trois nouvelles livrées Pokémon Jet, leur mise en service est prévue courant 2026.

All Nippon Airways (ANA) et The Pokémon Company lanceront trois nouveaux Pokémon Jets avec des livrées spéciales en 2026 pour commémorer le 30e anniversaire de la marque Pokémon.

Cette collaboration s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat qui a débuté en 1998 avec le premier avion Pokémon au monde. Dans le cadre du projet Pokémon Air Adventures, ANA utilise actuellement le « Pikachu Jet NH » et le « Eevee Jet NH », une initiative visant à connecter les personnes et les communautés à travers le monde. À ce jour, huit avions au total ont arboré des livrées Pokémon spéciales.

Les trois nouveaux avions seront mis en service progressivement tout au long de l'année 2026.

L'année 2026 marque une étape importante pour les deux entreprises. Elle correspond au 30e anniversaire de Pokémon Rouge et Pokémon Vert, sortis le 27 février 1996, et au 40e anniversaire du premier vol international d'ANA.

Les trois nouveaux jets s'inspirent des jeux originaux Pokémon Rouge, Vert et Bleu.

Pokémon Jet Rouge (Boeing 787-8) : service régulier : lignes intérieures

Pokémon Jet Vert (Boeing 787-9) : service régulier : lignes internationales

Pokémon Jet Bleu (Boeing 737-800) : service régulier : lignes intérieures

Outre la livrée des avions, le projet comprendra des campagnes spéciales permettant aux passagers de s'immerger pleinement dans l'univers d'ANA et de Pokémon.

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