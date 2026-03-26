Actualité aéronautique
Pan Européenne signe la première commande ferme pour l'avion hybride ERA d'AURA AERO
Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret
Pan Européenne devient la première compagnie au monde à commander fermement l'ERA, l'avion régional hybride-électrique d'AURA AERO. Une étape historique pour l'aviation décarbonée en France.
AURA AERO vient de signer avec Pan Européenne Air Service (PEAS) la première commande ferme pour son avion régional hybride-électrique de 19 places ERA. Première compagnie aérienne à s’engager fermement avec la commande d’un ERA, Pan Européenne confirme, après avoir récemment pris part à des essais de vol électrique avec INTEGRAL E, son rôle de pionnière dans l’aviation décarbonée.
Cet engagement marque une nouvelle étape importante pour Pan Européenne comme pour le programme ERA : le passage d’une dynamique de développement à une phase de concrétisation, portée par une collaboration étroite et une ambition partagée d’accélérer la transition de l’aviation régionale.
Basée à Chambéry et à Lyon, Pan Européenne est une compagnie aérienne privée française spécialisée depuis près de 50 ans dans les vols d’affaires sur mesure. Elle exploite cinq avions Embraer (5 à 49 places) et dessert jusqu’à 500 destinations en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La compagnie ambitionne d’être une des premières compagnies au monde à exploiter un avion hybride-électrique avec des passagers payants.
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