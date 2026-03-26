Actualité aéronautique

Atlantic Airways : Reprise des vols directs Paris - Îles Féroé en 2026

Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret

Dès le 24 avril 2026, Atlantic Airways relance sa liaison saisonnière entre Paris-CDG et Vágar. Découvrez les horaires, les fréquences et les détails de ce vol direct de 2h40 vers l'Atlantique Nord.

Airbus A320neo Atlantic Airways

Airbus A320neo Atlantic Airways

© Airbus

À partir du 24 avril 2026, Atlantic Airways relance sa liaison directe saisonnière entre Paris Charles-de-Gaulle et Vágar. Cette liaison sera opérée à partir du 24 avril 2026, avec deux vols par semaine (lundis et vendredis) en début de saison. À partir du 25 mai, la fréquence est portée à trois vols hebdomadaires (lundis, mercredis et vendredis), avant de revenir à deux vols par semaine en septembre et octobre.

Du 27 avril au 22 mai 2026 et du 7 septembre au 16 octobre 2026

Le lundi :
Départ de Paris (CDG) à 13h35 – Arrivée à Vágar (FAE) à 15h15
Départ de Vágar (FAE) à 08h55 – Arrivée à Paris (CDG) à 12h35

Le vendredi :
Départ de Paris (CDG) à 17h00 – Arrivée à Vágar (FAE) à 18h40
Départ de Vágar (FAE) à 12h20 – Arrivée à Paris (CDG) à 16h00

Du 25 mai au 4 septembre 2026

Les lundi et vendredi : horaires identiques

Le mercredi :
Départ de Paris (CDG) à 17h35 – Arrivée à Vágar (FAE) à 19h15
Départ de Vágar (FAE) à 12h55 – Arrivée à Paris (CDG) à 16h35

Durée du vol : 2h40

Fondée le 28 mars 1988 à l’aéroport de Vágar, Atlantic Airways est la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé, archipel autonome situé dans l’Atlantique Nord entre l’Islande et la Norvège et faisant partie du Royaume du Danemark.

atlantic

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