Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F

Article publié le 16 mars 2026 par David Dagouret

Atlas Air devient le plus gros client de l'Airbus A350F avec une commande ferme de 20 appareils. Un tournant stratégique pour le géant américain du fret aérien.

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (« Atlas »), entreprise dans la logistique du fret aérien basé à New York, aux États-Unis, a passé une commande ferme historique portant sur 20 cargos Airbus A350F. Cette commande est la plus importante jamais passée pour l’A350F, avion-cargo de dernière génération à faible consommation de carburant, et fait d’Atlas le plus gros client de ce type d’appareil.

Le choix de l'A350F par Atlas Air souligne la volonté du transporteur de moderniser sa flotte avec des appareils de dernière génération. L'A350F se distingue par :

Efficacité énergétique : Une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 d'environ 40 % par rapport aux modèles plus anciens (comme le Boeing 747-400F).

Capacité d'emport : Une charge utile de 111 tonnes, capable de couvrir de très longues distances.

Modernité : Une structure composée à plus de 70 % de matériaux avancés (titane, composites), offrant une légèreté et une résistance accrues.

Historiquement très liée à Boeing (notamment en tant qu'opérateur majeur du 747 "Queen of the Skies"), l'intégration de 20 appareils Airbus dans la flotte d'Atlas Air est un signal fort envoyé au marché. Cette acquisition permettra à l'entreprise de :

Réduire ses coûts opérationnels grâce à une maintenance simplifiée et une consommation optimisée.

Répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes dans les aéroports internationaux.

Accroître sa capacité sur les routes transcontinentales à forte demande.

Pour Airbus, ce contrat est une victoire décisive sur le segment très concurrentiel du fret, longtemps dominé par son rival américain. L'A350F est conçu pour répondre au remplacement des flottes de vieux cargos et pour s'adapter à l'essor continu du commerce électronique mondial.

Cette commande record confirme que l'A350F est désormais la référence pour les transporteurs logistiques cherchant à concilier rentabilité et durabilité.

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