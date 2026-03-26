Actualité aéronautique
Vietnam Airlines déménage au Terminal 2C à Paris-Charles de Gaulle
Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret
Dès le 31 mars 2026, Vietnam Airlines transfère ses opérations d'enregistrement au Terminal 2C de Paris-CDG. Découvrez les détails de ce déménagement pour vos prochains vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.
À compter du 31 mars 2026, Vietnam Airlines transférera ses opérations d’enregistrement des passagers à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle du Terminal 2E vers le Terminal 2C. Situé à environ 200 mètres de l’emplacement précédent, ce terminal récemment rénové offre des infrastructures modernisées et une organisation opérationnelle optimisée pour les compagnies internationales. Le Terminal 2C accueille par ailleurs plusieurs grandes compagnies aériennes internationales, parmi lesquelles Emirates, Air Canada et Xiamen Airlines.
Tous les vols Vietnam Airlines au départ de Paris seront opérés depuis le Terminal 2C. Les vols à l’arrivée et les bagages seront quant à eux traités au Terminal 2A ou au Terminal 2C, selon l’affectation indiquée sur le statut de chaque vol. La compagnie invite ses passagers à vérifier leur terminal avant leur déplacement afin de faciliter leur parcours à l’aéroport.
Sur le même sujet
- 06/07 easyJet connecte Nice à Funchal en vol direct
- 06/07 Azorra passe une nouvelle commande ferme de 15 Embraer E195-E2
- 06/07 Atlantic Airways passe à 3 vols par semaine entre Paris et les Îles Féroé
- 06/07 Riyadh Air prend possession de ses premiers Boeing 787
- 06/07 Volotea ouvre les ventes de son programme printemps-été 2027 en France
- 05/07 ANA et The Pokémon Company dévoilent de nouvelles livrées d'avions pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 05/07 Flexjet est nommé fournisseur officiel de l'aviation privée de la Formula 1.
- 03/07 Le Corsair F-AZEG quitte l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
- 03/07Deux Rafale survoleront l’ambassade des États-Unis à Paris ce soir
- 01/07 Textron Aviation célèbre la sortie d'usine du 500e Cessna Citation CJ4
- 01/07 Corsair ouvre deux lignes vers la Guadeloupe depuis Marseille et Toulouse
- 01/07 Korean Air célèbre les 50 ans de sa liaison Séoul-Zurich
- 30/06Survol d'un Mirage 2000 en Essonne et Seine-et-Marne ce mercredi 1er juillet
- 30/06 TAP inaugure ses vols vers Santa Maria
- 30/06 Air Transat renforce ses liaisons entre la France et le Canada pour l’hiver 2026‑2027
- 30/06 Transavia France présente son réseau pour la saison hiver 2026/2027
- 29/06 Saudia prend livraison de son premier Airbus A321XLR
- 29/06 Le Groupe Cathay commande deux Airbus A350F supplémentaires
- 29/06 La Thaïlande commande deux Airbus C295 pour son Armée de l'air
- 29/06 Volotea déploie un troisième avion à Lille et ouvre cinq lignes