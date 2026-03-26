Vietnam Airlines déménage au Terminal 2C à Paris-Charles de Gaulle

Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret

Dès le 31 mars 2026, Vietnam Airlines transfère ses opérations d'enregistrement au Terminal 2C de Paris-CDG. Découvrez les détails de ce déménagement pour vos prochains vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

À compter du 31 mars 2026, Vietnam Airlines transférera ses opérations d’enregistrement des passagers à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle du Terminal 2E vers le Terminal 2C. Situé à environ 200 mètres de l’emplacement précédent, ce terminal récemment rénové offre des infrastructures modernisées et une organisation opérationnelle optimisée pour les compagnies internationales. Le Terminal 2C accueille par ailleurs plusieurs grandes compagnies aériennes internationales, parmi lesquelles Emirates, Air Canada et Xiamen Airlines.



Tous les vols Vietnam Airlines au départ de Paris seront opérés depuis le Terminal 2C. Les vols à l’arrivée et les bagages seront quant à eux traités au Terminal 2A ou au Terminal 2C, selon l’affectation indiquée sur le statut de chaque vol. La compagnie invite ses passagers à vérifier leur terminal avant leur déplacement afin de faciliter leur parcours à l’aéroport.

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