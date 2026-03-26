Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret

Airbus publie ses résultats commerciaux de février 2026. 35 avions livrés à 21 clients et 28 nouvelles commandes brutes.

Airbus a publié ses résultats commerciaux pour le mois de février 2026.

Au cours du mois, l'avionneur européen a livré 35 appareils à 21 clients différents, soit une augmentation de 6 avions par rapport au mois de janvier 2026.

Airbus a enregistré 28 commandes brutes en février. Les commandes ont baissé de 21 appareils par rapport au mois précédent.

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