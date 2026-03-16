Actualité aéronautique
Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
Article publié le 16 mars 2026 par David Dagouret
Safran annonce la création d'un site de 26 000 m² à Casablanca dédié aux Airbus A320. Un projet stratégique de 500 emplois.
Safran a annonce en février dernier l’implantation d’une nouvelle usine de production d’équipements de trains d’atterrissage au sein de la zone aéroportuaire de Casablanca.
Cette implantation s’inscrit dans la stratégie de Safran d’accompagner la montée en cadence de la production des Airbus A320, en se dotant d'un outil de production moderne et hautement performant au plus près de ses marchés stratégiques.
Représentant un investissement de plus de 280 millions d’euros, ce site de 26 000 m2 sera dédié aux systèmes d’atterrissage des avions court et moyen-courriers. L’usine intègrera deux
expertises clés de Safran Landing Systems : la fabrication de composants et de modules de trains d’atterrissage, ainsi que les équipements hydrauliques dédiés.
L’usine sera opérationnelle en 2029 et emploiera à terme près de 500 salariés qualifiés. Un important programme de formation permettra de développer, en partenariat avec les acteurs locaux, les compétences spécifiques nécessaires à sa croissance.
Dans le cadre de l’accord signé entre le Groupe et le gouvernement marocain en 2025 qui garantit l’accès à une énergie renouvelable pour les sites Safran du Maroc, cette nouvelle usine sera alimentée à 100 % en électricité décarbonée.
Safran est présent depuis 26 ans au Maroc où il emploie environ 5 000 personnes réparties dans 10 sites. Le Groupe y est le leader du secteur aéronautique et entretient des partenariats forts avec les industriels du secteur, les institutions gouvernementales et les centres de formation du pays.
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