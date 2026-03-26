Actualité aéronautique
Air Tahiti Nui lance une ligne directe Tahiti-Sydney en 2026
Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret
Dès le 14 décembre 2026, Air Tahiti Nui reliera Papeete à Sydney en vol direct. Découvrez les horaires et les détails de cette nouvelle connexion stratégique entre la Polynésie et l'Australie.
Air Tahiti Nui poursuit le développement de son réseau international et annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle liaison directe entre Papeete et Sydney (PPT–SYD).
Cette route s’inscrit dans la stratégie de la compagnie qui vise à renforcer durablement la connectivité de la Polynésie française avec les grands pôles régionaux du Pacifique Sud.
La date d’ouverture de la liaison est prévue le lundi 14 décembre 2026. Air Tahiti Nui opèrera deux vols par semaine.
Le programme des vols est le suivant :
- Départ de Papeete à 12h10, arrivée à Sydney à 17h45 +1 en saison hiver, 17h00 en saison été le lundi et le jeudi.
- Dépaer de Sydney à 20h10 en saison hiver, 19h10 en saison été, arrivée à 06h25 en hiver et 6h05 en été le mardi et le vendredi.
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