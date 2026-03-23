Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6

Article publié le 23 mars 2026 par David Dagouret

La DGA a livré le dernier Atlantique 2 modernisé au Standard 6 à la base de Lann-Bihoué.

La base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué a reçu son 18e et dernier avion Atlantique 2 (ATL2) modernisé au standard 6

Le 17 février 2026, la Direction générale de l’armement (DGA) a livré à la Marine nationale le 18e et dernier avion Atlantique 2 (ATL2) modernisé au standard 6, sur la base aéronautique navale (BAN) de Lann-Bihoué (Morbihan).

Cette modernisation a été réalisée par le Service industriel de l’Aéronautique (SIAé) sous la maîtrise d’ouvrage de la DGA, sur la base d’une définition développée par Dassault Aviation et Thales. Portant sur le système de combat de l’ATL2, elle a pour objectif de permettre un emploi opérationnel de l’avion après 2030 avec des performances accrues.

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