Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier

Article publié le 16 mars 2026 par David Dagouret

Delta Air Lines célèbre ses résultats 2025 en distribuant 1,3 milliard de dollars à ses employés mondiaux, soit l'équivalent d'un mois de salaire supplémentaire par personne.

Delta Air Lines a célébré sa journée du partage des bénéfices en versant 1,3 milliard de dollars (1.09 milliard €) à ses employés du monde entier pour l'année 2025, soit en moyenne plus de quatre semaines de salaire supplémentaire. Depuis 2015, Delta a reversé plus de 11 milliards de dollars (9.2 milliards €) de bénéfices directement à ses employés, reflétant ainsi la culture d'entreprise axée sur les personnes qui prévaut depuis longtemps au sein de la compagnie.

La distribution concerne l'ensemble du personnel mondial de Delta, dont 3.9 millions d’euros répartis dans la région EMEAI [Europe, Moyen-Orient, Afrique & Inde]. Le partage des bénéfices de 2025 figure parmi les cinq plus importantes de l'histoire de Delta et souligne l'engagement de la compagnie aérienne à partager son succès avec l'équipe qui assure ses opérations au quotidien.

De plus, la direction de Delta a annoncé que les employés bénéficieront d'une augmentation de salaire en 2026. Plus de détails à venir.

La distribution des bénéfices de l'année 2025 s'étend à l'ensemble du globe :

International :

EMEAI - 3,9 millions €

Amérique latine - 1,3 million €

NAM (Canada, Îles Vierges américaines et Bermudes) - 1,2 million €

Asie-Pacifique - 3,8 millions €

Aux Etats-Unis :

Géorgie – 479.1 millions € (43 500 employés)

New York – 144.3 millions € (13 500 employés)

Minnesota – 95.8 millions € (8 900 employés)

Michigan – 94.4 millions € (8 100 employés)

Californie – 70.8 millions € (6 000 employés)

Utah – 64.8 millions € (6 300 employés)

Washington – 63.6 millions € (4 700 employés)

Floride – 25.5 millions € (4 300 employés)

Massachusetts – 24.1 millions € (3 600 employés)

Texas – 10.2 millions € (1 800 employés)

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