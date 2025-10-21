Actualité aéronautique
Twin Jet renforce son offre au départ de Toulouse
Article publié le 10 septembre 2025 par David Dagouret
La compagnie aérienne Twin Jet poursuit son expansion au départ de l’aéroport de Toulouse avec l’ouverture d'une liaison vers Nantes depuis le 08 septembre 2025.
Twin Jet élargit encore un peu plus son réseau au départ de Toulouse avec une nouvelle ligne vers Nantes. Depuis le 08 septembre, Twin Jet propose 4 allers-retours par semaine entre la ville rose et Nantes.
Programme des vols entre Toulouse et Nantes :
Du 08 septembre au 21 octobre 2025 :
- Départ de Toulouse à 16h00 arrivée à Nantes à 17h20. Départ de Nantes à 17h50, arrivée à Toulouse à 19h10. Le Lundi.
- Départ de Toulouse à 07h00 arrivée à Nantes à 08h20. Départ de Nantes à 08h50, arrivée à Toulouse à 10h10. Le Mardi.
A partir du 27 octobre 2025
- Départ de Toulouse à 16h00 arrivée à Nantes à 17h20. Départ de Nantes à 17h50, arrivée à Toulouse à 19h10. Le Lundi.
- Départ de Toulouse à 06h45 arrivée à Nantes à 08h05. Départ de Nantes à 08h50, arrivée à Toulouse à 10h10. Le Mardi.
- Départ de Toulouse à 17h00 arrivée à Nantes à 18h20. Départ de Nantes à 19h00, arrivée à Toulouse à 20h20. Le Mardi.
- Départ de Toulouse à 06h45 arrivée à Nantes à 08h05. Départ de Nantes à 08h50, arrivée à Toulouse à 10h10. Le Mercredi.
Eric Moret, Directeur général de Twin Jet, a déclaré : "Nous sommes fiers de contribuer au rapprochement entre Toulouse et Nantes, deux métropoles régionales à la fois dynamiques, attractives et stratégiques sur les plans économique et touristique. L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans notre volonté de renforcer la connectivité entre les grandes métropoles régionales françaises."
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