Actualité aéronautique
Daher Aircraft ouvre une filiale au Brésil
Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret
Daher Aircraft, la Division Avions du groupe Daher, a annoncé l’implantation de sa filiale brésilienne à São Paulo.
Daher Aircraft, la Division Avions du groupe Daher, annonce l’implantation de sa filiale brésilienne à São Paulo, marquant une étape clé de la stratégie de l’entreprise pour renforcer la présence de ses familles d’avions mono-turbopropulseurs TBM et Kodiak au Brésil et en Amérique latine. Cette entité pilotera le développement commercial et le support opérationnel des deux gammes, adaptées aux besoins de l’aviation d’affaires et privée et du transport régional dans un marché brésilien particulièrement dynamique.
Nicolas Chabbert a annoncé la nomination de Paulo Cesar Olenscki au poste de directeur exécutif des opérations brésiliennes de Daher Aircraft et de Rodrigo Cendon comme directeur des relations clients.
Nicolas Chabbert, Directeur Général de la Division Avions a déclaré : "L’implantation de Daher Aircraft au Brésil renforce notre proximité avec les clients et notre capacité de développement dans la région. Avec une équipe de direction très expérimentée, nous sommes idéalement positionnés pour accompagner les opérateurs de nos avions TBM et Kodiak et nouer de nouveaux partenariats au Brésil."
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