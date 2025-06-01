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Delta Air Lines annonce ses résultats financiers du 3ème trimestre 2025
Article publié le 23 octobre 2025 par David Dagouret
Delta a déclaré un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars.
Delta Air Lines a publié ses résultats financiers pour le 3ème trimestre de 2025 (juillet à septembre) et a présenté ses perspectives pour le 4ème trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'année 2025.
Delta a déclaré un chiffre d'affaires de 16,7 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 1,7 milliard de dollars, soit une marge d'exploitation de 10,1 %. Le bénéfice par action a atteint 2,17 dollars, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 1,8 milliard de dollars.
Ed Bastian, PDG de Delta a déclaré : "Les avantages concurrentiels et la différenciation de Delta n'ont jamais été aussi évidents, et grâce au travail acharné de nos employés, nous continuons à améliorer l'expérience client et à renforcer notre leadership dans le secteur. Nous avons obtenu des résultats pour le trimestre de septembre qui se situent dans le haut de nos prévisions, grâce à une exécution solide et à l'amélioration des fondamentaux. Cette dynamique se poursuit dans la dernière ligne droite de notre année centenaire, ce qui nous place en bonne position pour réaliser de solides résultats pour le trimestre de décembre. Pour 2026, Delta est bien placée pour enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires, une augmentation de ses marges et une amélioration de ses résultats, conformément à notre cadre financier à long terme."
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