Actualité aéronautique

EAS Barcelona reçoit deux nouveaux Tecnam P-Mentor

Article publié le 27 octobre 2025 par David Dagouret

La flotte totale de l'EAS Barcelona passe à 24 avions.

EAS Barcelona reçoit deux nouveaux Tecnam P-Mentor

EAS Barcelona reçoit deux nouveaux Tecnam P-Mentor

© Tecnam

Tecnam Aircraft a annoncé que l'école de pilotage EAS Barcelona a agrandi sa flotte avec l'ajout de deux nouveaux avions Tecnam P-Mentor.

Les nouveaux P-Mentor viendront soutenir le programme de formation ATPL (Airline Transport Pilot License) intégré et approuvé par l'EASA de l'EAS Barcelona. Avec cette livraison, la flotte totale de l'EAS Barcelona passe à 24 avions, dont les Tecnam P2002JF, P2008JC, P-Mentor et P2006T, des avions d'entraînement bimoteurs.

tecnam

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