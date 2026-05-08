easyJet annonce l'ouverture d'une ligne entre Paris CDG et Reykjavik

Article publié le 28 octobre 2025 par David Dagouret

Deux vols par semaine seront opérés vers Reykjavik : le mardi et samedi à partir du 18 avril 2026.

easyJet a annoncé l'ouverture d'une ligne entre Paris CDG et Reykjavik dès le 18 avril 2026. Cette liaison sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi. Cette ligne vient compléter l’offre d’easyJet depuis Paris-CDG, qui propose depuis peu Louxor (Égypte), Aberdeen (Écosse), Belgrade (Serbie) et Gran Canaria (Espagne).

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle liaison entre Paris CDG et Reykjavik, permettant aux Français de découvrir la terre de glace et de feu. Cette nouvelle destination illustre parfaitement notre volonté chez easyJet de desservir des destinations iconiques en forte demande, ainsi que notre souhait d'étoffer progressivement notre offre moyen-courrier."

Sur le même sujet