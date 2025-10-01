Emirates déploie son Airbus A380 avec ses nouvelles cabines à Nice

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Cette version rétrofitée de l’A380 introduit également la nouvelle classe Economie Premium sur la Côte d'Azur.

Emirates a annoncé avoir déployé son Airbus A380 entièrement réaménagé sur sa liaison quotidienne vers Nice. Cette version rétrofitée de l’A380 introduit également la nouvelle classe Economie Premium sur la Côte d'Azur.

Cet A380 réaménagé en configuration quatre classes propose :

338 sièges de dernière génération en Classe Économique

56 sièges en Classe Économie Premium

76 sièges-lits en Classe Affaires (configuration 1-2-1)

14 suites en Première Classe

D’ici mars 2026, Emirates proposera la classe Économie Premium sur sa flotte d’A380, de B777 et d’A350 sur 68 destinations à travers le monde.

Cédric Renard, Directeur Général d’Emirates France, ainsi que Franck Goldnadel, Président de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, ont participé ce mardi 30 septembre à une conférence de presse incluant la présentation exclusive de l’appareil, accompagnés d’officiels et de représentants et acteurs clés du secteur touristique niçois.

Cédric Renard, Directeur Général d’Emirates France, a déclaré : « Nice est notre porte d’entrée sur la Côte d’Azur, l’une des destinations les plus prisées au monde. En déployant notre A380 entièrement réaménagé sur cette ligne très populaire, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience encore plus haut de gamme, leur permettant de débuter leur voyage dans un cadre luxueux avant même d’atterrir. Nos cabines premium rencontrent tout particulièrement un fort succès en France, et nous anticipons une demande accrue avec le déploiement de la Classe Économie Premium et des nouveaux aménagements apportés à l’ensemble des cabines. Nous restons déterminés à proposer aux passagers à destination et en provenance de France le meilleur de l’offre Emirates. »

Franck Goldnadel, Président de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, a ajouté : « C’est un honneur d’accueillir l’A380 rétrofité d’Emirates à Nice, renforçant encore notre partenariat avec l’une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde. Cet appareil, avec ses caractéristiques avancées et son offre en Économique Premium, s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’offrir à nos passagers le plus haut niveau de confort et de connectivité vers les destinations internationales. »





Sur le même sujet