Icelandair célèbre son premier vol vers Miami.

Article publié le 31 octobre 2025 par David Dagouret

Icelandair a célébré le 26 octobre le lancement de sa desserte régulière à destination de Miami, en Floride.

Icelandair a célébré le 26 octobre le lancement de sa desserte régulière à destination de Miami, en Floride.

Jusqu’au 2 mai 2026, Icelandair assurera trois vols hebdomadaires vers Miami, les mardis, jeudis et samedis. La liaison est effectué par le nouvel Airbus A321LR de la compagnie aérienne, avec un temps de vol d’environ huit heures.

Miami devient la 19e destination d’Icelandair en Amérique du Nord et la deuxième en Floride, complétant ainsi la desserte de longue date d’Orlando.

Bogi Nils Bogason, président et CEO d’Icelandair Group, a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer cette liaison vers Miami et d’offrir à nos passagers une nouvelle destination passionnante en Floride. Notre nouvel Airbus A321LR nous permet de desservir de nouvelles destinations passionnantes, et Miami en est un parfait exemple. Cet itinéraire crée également des correspondances pratiques pour les voyageurs de Miami vers nos 38 destinations en Europe via l’Islande, et vice versa."





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