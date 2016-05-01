Icelandair dit adieux à son Boeing 757 Hekla Aurora (photos)

Article publié le 26 octobre 2025 par David Dagouret

Le Boeing 757, réputé pour sa livrée aux couleurs des aurores boréales, a entrepris un voyage au-dessus des plus beaux sites naturels d'Islande.

Icelandair a fait ses adieux à son Boeing 757 Hekla Aurora (TF-FIU) lors d'un vol commémoratif spécial le dimanche 12 octobre 2025. Le Boeing 757, réputé pour sa livrée aux couleurs des aurores boréales, a entrepris un voyage au-dessus des plus beaux sites naturels d'Islande.

La livrée spéciale a été lancée en 2015, et Hekla Aurora est rapidement devenu un symbole de l'engagement d'Icelandair en faveur de l'innovation et de l'expérience passager. Son extérieur peint sur mesure, inspiré des aurores boréales, et son éclairage d'ambiance intérieur caractéristique ravissent les voyageurs depuis près d'une décennie.

Le vol d'adieu a célébré l'héritage d'Hekla Aurora. L'itinéraire a commencé en se dirigeant vers le nord au-dessus de la péninsule de Snaefellsnes et des fjords de l'Ouest, puis s'est dirigé vers l'est avec un vol à basse altitude au-dessus de Mývatn, Akureyri et la cascade de Dettifoss, survolant de magnifiques paysages dans les fjords de l'Est. Enfin, l'avion a fait demi-tour vers Reykjavik au-dessus des hautes terres islandaises et du glacier Vatnajökull. Le vol a été opéré à des altitudes plus basses pour offrir des possibilités optimales d'observation des merveilles naturelles de l'île.

Le retrait de ces Boeing 757 de la flotte intervient alors qu'Icelandair entre dans une nouvelle ère de renouvellement de sa flotte, après la livraison de son premier Airbus A321LR le 3 décembre 2024.

Vous pouvez voir les photographies de cet appareil sur notre site Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=12848&a4=TF-FIU

Bogi Nils Bogason, président et CEO d’Icelandair Group, a déclaré : "Hekla Aurora a été bien plus qu'un simple avion pour Icelandair - c'est un ambassadeur volant de la nature et de la créativité islandaises. Depuis près de dix ans, ce Boeing 757 spécial a inspiré des milliers de voyageurs du monde entier, mettant en valeur la beauté des aurores boréales à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère avec l'Airbus A321LR, nous sommes heureux d'avoir pu accueillir des passionnés d'aviation et des clients fidèles à bord pour ce vol exceptionnel afin de célébrer ensemble l'héritage d'Hekla Aurora."





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