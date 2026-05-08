Actualité aéronautique
L'Allemagne commande 20 nouveaux Eurofighters
Article publié le 28 octobre 2025 par David Dagouret
La livraison du premier appareil à l'armée de l'air allemande est prévue en 2031, et celle du dernier en 2034.
L'Allemagne renforce ses capacités de défense avec l'achat de 20 nouveaux Eurofighters. Dans le cadre de ce contrat, Airbus produira cet avion de combat multirôle sur sa chaîne d'assemblage final à Manching, près de Munich, en Allemagne. La livraison du premier appareil à l'armée de l'air allemande est prévue en 2031, et celle du dernier en 2034.
Airbus équipera les 20 Eurofighters des derniers capteurs. Cela inclut, par exemple, le nouveau radar électronique E-Scan. Parallèlement, Airbus ajoutera des capacités de guerre électronique à la flotte allemande d'Eurofighter en intégrant la suite de capteurs Arexis, développée par la société suédoise Saab, dans les avions existants et nouvellement construits. Ces importantes mises à niveau technologiques renforceront encore les capacités opérationnelles déjà étendues des Eurofighter de l'armée de l'air allemande.
Avec ce nouveau contrat, neuf pays ont commandé plus de 740 Eurofighters, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït et le Qatar, faisant de l'Eurofighter le programme d'avions de combat européens le plus réussi en production.
L'Eurofighter devrait rester en service dans l'armée de l'air allemande jusqu'aux années 2060. Dans le cadre du FCAS, dont la mise en service est prévue à partir de 2040, l'Eurofighter fonctionnera également en réseau avec les avions pilotés et sans pilote actuels et futurs, et continuera à aider les pilotes à accomplir leurs missions.
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