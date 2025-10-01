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Ryanair annonce un programme important vers Amman en Jordanie

Article publié le 30 octobre 2025 par David Dagouret

La compagnie low cost offrira plus de 300 000 sièges sur 18 lignes – connectant la Jordanie à 12 pays européens, dont l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Boeing 737-8200 Max Ryanair

Boeing 737-8200 Max Ryanair

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Ryanair a annoncé le mercredi 22 octobre dernier, un programme important pour Amman cet hiver, offrant plus de 300 000 sièges sur 18 lignes – connectant la Jordanie à 12 pays européens, dont l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Ryanair a également dévoilé sa proposition d’investissement pour le Royaume de Jordanie, qui prévoit de :

  1. Augmenter le trafic de +360 % pour atteindre 3 millions de sièges annuels ;
  2. Exploiter 50 liaisons directes entre les villes européennes et la Jordanie ;
  3. Lancer de nouveaux vols vers l’aéroport de Marka (Amman) ; et
  4. Maintenir des vols toute l’année vers Aqaba.

ryanair

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