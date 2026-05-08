Actualité aéronautique
Un Kodiak 100 de Daher déployé en Idaho (U.S.A) aux côtés de l’U.S. Forest Service
Article publié le 28 octobre 2025 par David Dagouret
La mission de quatre jours a inclus des levées de pistes, des évaluations d’état de surface et la livraison des braseros.
Depuis la piste de Moose Creek Ranger Station, l’opération a totalisé 14 atterrissages dans l’Idaho servant de points d’accès pour la lutte contre les incendies, le suivi des forêts, la recherche et le sauvetage et la gestion des activités récréatives.
La cabine modulable a permis d’adapter les sièges selon les besoins et d’emporter 12 braseros fournis par l’USFS (environ 36 kg chacun).
La mission de quatre jours a inclus des levées de pistes, des évaluations d’état de surface et la livraison des braseros, avec des vols au départ de Moose Creek vers Cayuse Creek, Dixie, Fish Lake, Magee, Orogrande et Wilson Bar.
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