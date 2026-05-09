Vietnam Airlines et Aviation Sans Frontières prolongent leur partenariat

Article publié le 29 octobre 2025 par David Dagouret

Cet accord porte sur l’acheminement de matériel médical au Vietnam.

Vietnam Airlines a annoncé la reconduction pour un an de son partenariat stratégique en France avec l’organisation humanitaire Aviation Sans Frontières. Cette collaboration renouvelée permettra de poursuivre le transport de matériel médical et paramédical au Vietnam.

Initiée lors d’un premier voyage en avril 2024, cette coopération se prolonge aujourd’hui afin de répondre aux besoins toujours pressants des populations locales. Dans les prochains mois, Vietnam Airlines prévoit d’acheminer depuis Paris vers le Vietnam près une tonne de matériel sous l’égide d’Aviation Sans Frontières.

Vietnam Airlines et Aviation Sans Frontières s’engagent à poursuivre main dans la main cette mission commune pour transformer le transport de matériel médical en un véritable pont de solidarité durable entre la France et le Vietnam.

Nguyen Tien Hoang, Directeur Général Europe de Vietnam Airlines, a déclaré : "Nous sommes honorés de prolonger notre collaboration avec Aviation Sans Frontières, une organisation reconnue pour son dévouement envers les plus vulnérables. Ensemble, nous affirmons notre volonté d’utiliser notre réseau et nos ressources pour améliorer concrètement la vie des populations."

Gérard Feldzer, président d'Aviation Sans Frontières a déclaré : "La reconduction de notre partenariat avec Vietnam Airlines est bien plus qu’un accord logistique : c’est un engagement commun en faveur du soutien aux populations vulnérables. En unissant nos expertises pour acheminer du matériel médical indispensable vers les régions qui en ont le plus besoin, nous concrétisons un geste de solidarité fidèle aux valeurs que nous portons au quotidien."





Sur le même sujet