Volotea prévoit un chiffre d'affaires record pour 2025

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

En 2025, Volotea prévoit de clôturer l'année avec un chiffre d'affaires d'environ 840 millions d'euros.

En 2025, Volotea prévoit de clôturer l'année avec un chiffre d'affaires d'environ 840 millions d'euros, soit une augmentation de 4 % par rapport aux 810 millions d'euros enregistrés en 2024. L'EBITDA devrait dépasser les 190 millions d'euros, en hausse de 29 % par rapport aux 147,2 millions d'euros de l'année dernière, avec une marge de 22 à 24 %, soit environ 5 points de plus qu'en 2024. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) devrait atteindre 70 à 80 millions d'euros, soit plus du double des 33,5 millions d'euros réalisés en 2024 (+116 %), avec une marge EBIT de 8,5-9 %, soit plus de 4,5 points de plus qu'en 2024.

En septembre, Volotea a franchi une nouvelle étape dans son plan de renforcement de capital lancé en 2024. Ses actionnaires actuels, parmi lesquels figurent son fondateur et PDG, Carlos Muñoz, l'équipe de direction de la société, la compagnie aérienne grecque Aegean Airlines et le fonds américain PAR Capital, ont apporté une contribution supplémentaire de 10 millions d'euros aux 46 millions d'euros fournis l'année dernière, portant le total à 56 millions d'euros. Bien que les prévisions initiales pour cette deuxième phase annonçaient une nouvelle injection d'environ 50 millions d'euros, la perspective d’un résultat financier très positif pour la société pour 2025 ont permis de limiter l'investissement dans cette phase à 10 millions d'euros.

Sur le plan opérationnel, Volotea clôturera l'année avec plus de 12,6 millions de sièges proposés sur l'ensemble de son réseau et prévoit de près de 14 millions de sièges en 2026, soit une croissance de près de 10 %. D'ici la fin de l'année, la compagnie aérienne prévoit également d'exploiter plus de 420 liaisons, dont plus de la moitié en exclusivité, et de transporter environ 11,5 millions de passagers consolidant ainsi sa position dans le secteur.

Sur le même sujet