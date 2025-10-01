Wizz Air lance une ligne entre Beauvais et Erevan

Article publié le 22 octobre 2025 par David Dagouret

Depuis le 2 octobre dernier, la compagnie aérienne opère cette nouvelle liaison.

Wizz Air a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Beauvais et Erevan en Arménie. Cette nouvelle ligne vers la capitale de l’Arménie sera opérée à raison de trois vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 2 octobre 2025.

Erevan sera la 13e destination desservie par la compagnie à l’Aéroport de Beauvais.

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