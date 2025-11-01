Actualité aéronautique
American Airlines reçoit son premier Airbus A321 XLR et dévoile sa première liaison internationale
Article publié le 4 novembre 2025 par David Dagouret
American Airlines est la première compagnie aérienne américaine à recevoir l'Airbus A321XLR.
American Airlines a pris livraison, le 22 octobre dernier, de son premier Airbus A321 XLR, arrivant directement de la chaîne d'assemblage d'Airbus à Hambourg, en Allemagne. L'A321XLR d'American est équipé de 20 sièges Flagship Suite, 12 sièges Premium Economy et 123 sièges eco en cabine principale. Le premier A321 XLR est immatriculé N303NY dont le premier vol commercial est prévu le 13 décembre prochain entre New York (JFK) à Los Angeles (LAX).
La compagnie aléricaine a, également, dévoilé sa première liaison internationale pour l'Airbus A321XLR. La compagnie américaine proposera ce nouvel appareil sur une nouvelle liaison saisonnière reliant New York (JFK) à Édimbourg, en Écosse (EDI), à partir de mars 2026.
Les billets pour la nouvelle liaison d'American Airlines seront mis en vente à partir du 3 novembre sur aa.com ou via l'application mobile d'American Airlines.
American Airlines a inauguré cette année une liaison saisonnière entre Philadelphie (PHL) et Édimbourg (EDI). Les vols au départ de JFK viendront compléter la desserte entre Philadelphie et Édimbourg.
La liaison JFK-EDI sera la septième nouvelle liaison transatlantique d'American Airlines pour l'été 2026. En août, American Airlines a annoncé cinq nouvelles liaisons vers l'Europe, dont de nouveaux vols internationaux vers Budapest, en Hongrie (BUD) et à Prague (PRG).
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