Dubai AirShow 2025 : Air Côte d'Ivoire commande quatre Embraer E175

Article publié le 19 novembre 2025 par David Dagouret

L'accord comporte également une option pour huit exemplaires supplémentaires.

Lors du salon aéronautique de Dubaï, Air Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale de la République de Côte d'Ivoire, a signé une commande ferme de quatre avions Embraer E175, avec huit droits d'achat supplémentaires, dans le cadre de sa stratégie de modernisation de sa flotte et d'expansion régionale. Les avions seront configurés avec 76 sièges répartis en deux classes – 12 en classe affaires et 64 en classe économique – offrant aux passagers une expérience de voyage confortable et efficace.

La livraison du premier jet E175 est prévue pour le premier semestre 2027, et la transaction sera ajoutée au carnet de commandes d'Embraer pour le quatrième trimestre 2025.

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