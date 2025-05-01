easyJet inaugure 17 nouvelles lignes au départ de la France

Article publié le 7 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré 17 nouvelles lignes pour cet hiver au départ de Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rennes, dont 8 exclusives.

easyJet renforce son offre saisonnière et la connectivité au départ de ses bases régionales en proposant 17 nouvelles lignes depuis Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris-CDG, Rennes et Toulouse. La compagnie orange proposera en exclusivité les lignes suivantes : Nantes-Budapest, Lyon-Charm el-Cheikh, Lyon-Pristina, Paris-CDG-Aberdeen, Rennes-Barcelone, Rennes-Genève, Toulouse-Londres-Gatwick et Bordeaux-Budapest.

Depuis cette semaine, ce sont 17 nouvelles liaisons qui sont opérées par easyJet depuis la France pour toute la saison hivernale :

Pour toute la saison hivernale :

Depuis Bordeaux : Budapest (en exclusivité), Prague et Hurghada.

Depuis Lyon : Charm el-Cheikh (en exclusivité) Gran Canaria, Pristina (en exclusivité), Tanger et Séville.

Depuis Nantes : Budapest (en exclusivité) et Madrid.

Depuis Paris-CDG : Aberdeen (en exclusivité), Belgrade, Louxor et Gran Canaria.

Depuis Rennes : Barcelone et Genève - toutes deux en exclusivité.

Depuis Toulouse : Londres-Gatwick (en exclusivité)

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