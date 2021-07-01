Actualité aéronautique
Emirates SkyCargo ajoute Bangkok à son réseau de fret
Article publié le 10 novembre 2025 par David Dagouret
La division cargo d'Emirates dessert désormais 43 destinations dans le monde grâce à sa flotte d’avions cargos dédiés, dont 11 en Asie de l’Est et du Sud-Est.
Poursuivant le développement de son réseau en Asie de l’Est et du Sud-Est, Emirates SkyCargo déploie un vol cargo hebdomadaire à destination de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok (BKK).
La division cargo d'Emirates dessert désormais 43 destinations dans le monde grâce à sa flotte d’avions cargos dédiés, dont 11 en Asie de l’Est et du Sud-Est.
En raison d'une demande constante et élevée, Emirates SkyCargo a également augmenté la fréquence de ses vols cargo à destination et en provenance de Hanoï, qui sont désormais au nombre de quatre par semaine. Trois de ces vols cargo relient directement Dubai World Central (DWC), tandis que le quatrième relie Dubaï, Taipei et Hanoï, permettant ainsi à la compagnie aérienne de mieux répondre aux besoins de ses clients basés au Vietnam grâce à une connexion directe vers et via Dubaï.
La compagnie aérienne a également déployé un sixième avion-cargo hebdomadaire à destination de Guangzhou, afin de répondre à la forte demande en provenance de Chine continentale, qui concerne principalement les produits technologiques grand public, les appareils électriques et les produits issus du e-commerce. Afin de garantir une capacité stable pendant les périodes de pointe et les pics de demande saisonniers, Emirates SkyCargo déploie régulièrement des avions-cargos supplémentaires dans la région.
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