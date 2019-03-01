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Finnair inaugure Paris–Laponie

Article publié le 19 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie finlandaise étend également son réseau en Europe.  

Airbus A350 Finnair

Airbus A350 Finnair

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Finnair renforce ses liaisons vers la Laponie en lançant, en hiver 2026, des vols directs depuis Paris, Bruxelles et Zurich vers le nord de la Finlande. La compagnie accélère également l’expansion de son réseau européen avec 12 nouvelles destinations annoncées pour l’été 2026 au départ d’Helsinki.

En hiver 2026, Finnair opérera deux vols hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi, capitale de l’Arctique. La compagnie proposera également des vols directs depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä, à raison de deux fréquences par semaine.

Après Alta, Catane, Florence, Kos et Valence, Finnair ouvre désormais à la vente les vols vers Kuressaare (Estonie), Luxembourg, Stavanger (Norvège), Thessalonique (Grèce), Tirana (Albanie), Turin (Italie) et Umeå (Suède). Avec ces ajouts, le réseau Finnair pour 2026 comprendra 87 destinations en Europe, 10 en Asie, 7 en Amérique du Nord (dont Toronto, nouvelle destination estivale) et deux au Moyen-Orient.

Finnair opérera les nouvelles destinations selon les fréquences suivantes :

  • Stavanger : 8 vols par semaine
  • Umeå : 9 vols par semaine, via Vaasa
  • Luxembourg : 2 vols par semaine
  • Thessalonique : 3 vols par semaine
  • Tirana : 2 vols par semaine
  • Turin : 2 vols par semaine
  • Kuressaare : 3 vols par semaine
  • Liaisons hivernales vers la Laponie 
  • Paris – Rovaniemi : 2 vols par semaine
  • Bruxelles – Kittilä : 2 vols par semaine
  • Zurich – Kittilä : 2 vols par semaine

finnair

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