Finnair inaugure Paris–Laponie

Article publié le 19 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie finlandaise étend également son réseau en Europe.

Finnair renforce ses liaisons vers la Laponie en lançant, en hiver 2026, des vols directs depuis Paris, Bruxelles et Zurich vers le nord de la Finlande. La compagnie accélère également l’expansion de son réseau européen avec 12 nouvelles destinations annoncées pour l’été 2026 au départ d’Helsinki.

En hiver 2026, Finnair opérera deux vols hebdomadaires entre Paris et Rovaniemi, capitale de l’Arctique. La compagnie proposera également des vols directs depuis Bruxelles et Zurich vers Kittilä, à raison de deux fréquences par semaine.

Après Alta, Catane, Florence, Kos et Valence, Finnair ouvre désormais à la vente les vols vers Kuressaare (Estonie), Luxembourg, Stavanger (Norvège), Thessalonique (Grèce), Tirana (Albanie), Turin (Italie) et Umeå (Suède). Avec ces ajouts, le réseau Finnair pour 2026 comprendra 87 destinations en Europe, 10 en Asie, 7 en Amérique du Nord (dont Toronto, nouvelle destination estivale) et deux au Moyen-Orient.

Finnair opérera les nouvelles destinations selon les fréquences suivantes :

Stavanger : 8 vols par semaine

Umeå : 9 vols par semaine, via Vaasa

Luxembourg : 2 vols par semaine

Thessalonique : 3 vols par semaine

Tirana : 2 vols par semaine

Turin : 2 vols par semaine

Kuressaare : 3 vols par semaine

Liaisons hivernales vers la Laponie

Paris – Rovaniemi : 2 vols par semaine

Bruxelles – Kittilä : 2 vols par semaine

Zurich – Kittilä : 2 vols par semaine

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