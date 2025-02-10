Icelandair dévoile ses données de trafic du mois d'octobre 2025

Article publié le 18 novembre 2025 par David Dagouret

Icelandair a transporté un total de 464 000 passagers en octobre, soit une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre.

Icelandair a transporté un total de 464 000 passagers en octobre, soit une augmentation de 14 % d'une année sur l'autre. La croissance a été forte sur le marché à destination de l'Islande, où le nombre de passagers a augmenté de 20 %, et sur le marché en provenance d'Islande, qui a progressé de 31 %. En octobre, 37 % des passagers se rendaient en Islande, 20 % voyageaient au départ de l'Islande, 38 % effectuaient une escale en Islande au cours d’un voyage transatlantique et 5 % voyageaient sur des vols domestiques en Islande.

Le coefficient d'occupation était de 85,0 % et la ponctualité s'est établi à 81,4 %, en baisse de 3,1 points de pourcentage d'un exercice à l'autre, en raison d'une importante chute de neige à la fin du mois, ce qui a entraîné des annulations et des retards à l'aéroport de Keflavik durant deux jours. Depuis le début de l'année, 4,4 millions de passagers ont voyagé avec Icelandair, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période l'an dernier.

L'activité de location a continué de croître, avec des ventes d'heures de vol nolisées vendues en hausse de 25 % en glissement annuel en octobre.

Le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a diminué de 22 %, tandis que le transport de marchandises en tonnes de fret a diminué de 11 %. Un changement dans le mix du marché explique cette différence : le volume de marchandises transportées a diminué sur l’axe transatlantique, tandis que les importations ont augmenté de 12 % sur les liaisons plus courtes au départ de l'Europe.

Les émissions de CO₂ par tonne-kilomètre opérationnelle (OTK) ont diminué de 4 % en raison d'une proportion plus élevée d'avions moins gourmands en carburant dans la flotte.

Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Le nombre de passagers transportés a considérablement augmenté en octobre, conformément à notre volonté de développer notre activité en dehors de la haute saison et de réduire ainsi la saisonnalité de nos opérations. C'est aussi très encourageant de voir le succès continu de notre offre au départ et à destination de l'Islande.

Notre ponctualité a été solide dans la première moitié d'octobre, mais de fortes chutes de neige à la fin du mois ont entraîné une baisse en glissement annuel. Je tiens à remercier nos employés pour leur travail acharné dans ces conditions difficiles et inhabituelles à cette période de l'année. Malheureusement, nous avons été contraints d'annuler plusieurs vols en raison de ces conditions.

En octobre, nous avons lancé une nouvelle liaison à destination de Miami, une nouvelle destination conforme à notre stratégie d'augmentation des vols en hiver, en complément des marchés saisonniers. Miami est une destination passionnante pour les Islandais et les Européens de manière générale. Nous identifions également un grand potentiel dans la promotion des voyages en Islande et au-delà, pour les habitants du sud de la Floride."





Sur le même sujet