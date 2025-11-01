TAP Air Portugal : compagnie aérienne officielle de l'Equipe du Portugal

Article publié le 17 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne et les Comités Olympique et Paralympique portugais signent un accord de partenariat pour l’ensemble du cycle olympique jusqu’en 2028.

TAP Air Portugal a conclu un partenariat avec le Comité Olympique Portugais (COP) et le Comité Paralympique Portugais (CPP), par le biais d’un accord faisant de la compagnie nationale la compagnie aérienne officielle de l’Équipe du Portugal et Partenaire Olympique jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028.

Cet accord couvre l’ensemble du cycle olympique, incluant le transport de la délégation portugaise vers les Jeux de 2028, ainsi qu’aux épreuves de qualification, aux stages d’entraînement et aux missions de préparation internationales.

Sous le slogan « Vamos LA » (« Allons à Los Angeles »), ce partenariat symbolise un engagement commun à faire rayonner le Portugal, sur et en dehors des terrains. « Vamos » exprime le soutien collectif de tout les portugais à ses athlètes, tandis que « LA » fait référence à la destination des prochains Jeux Olympiques, Los Angeles, où TAP Air Portugal aura l’honneur de transporter les représentants du Portugal.

Lors de la cérémonie de signature, qui a réuni des représentants de TAP Air Portugal, du COP et du CPP, ainsi que plusieurs athlètes, des cartes TAP Miles&Go Gold et Silver ont été remises aux athlètes portugais médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en signe de reconnaissance et d’encouragement pour leur mérite sportif national.

L’événement comprenait également une table ronde entre athlètes de différentes générations : Carlos Lopes et Rosa Mota, médaillés olympiques aux Jeux de Los Angeles 1984 et Patrícia Sampaio et Diogo Cancela, qui aspirent à répéter cet exploit. Ce moment de partage autour des valeurs de travail d’équipe, du dépassement de soi et de l’excellence a été animé par João Cunha Rego, collaborateur de TAP Air Portugal et triathlète.

Avec ce partenariat, la compagnie aérienne réaffirme son engagement envers le sport national, accompagnant l’Équipe du Portugal dans sa marche vers Los Angeles 2028.

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