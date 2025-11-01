Uzbekistan Airways confirme l’achat de huit Boeing 787 Dreamliner supplémentaires

Article publié le 13 novembre 2025 par David Dagouret

La compagnie nationale ouzbèke poursuit le développement de sa flotte long-courrier avec une nouvelle commande de Boeing 787-9.

Boeing et Uzbekistan Airways ont annoncé la conversion d’options existantes en une commande ferme portant sur huit 787 Dreamliner supplémentaires. Avec cette nouvelle acquisition, le carnet de commandes total de la compagnie atteint désormais 22 appareils.

Le Dreamliner est déjà au cœur de la flotte de long-courriers d’Uzbekistan Airways, qui l’exploite sur plusieurs routes stratégiques reliant Tachkent à l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient.

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