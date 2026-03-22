Actualité aéronautique
Air France annonce nouveau salon à l'aéroport Londres-Heathrow
Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret
Au printemps 2026, Air France inaugurera un nouveau salon situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres-Heathrow.
Au printemps 2026, Air France inaugurera un nouveau salon situé au terminal 4 de l’aéroport de Londres-Heathrow. La compagnie accueillera dans cet espace ses clients La Première, Business, Flying Blue Elite Plus, ainsi que les voyageurs éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam.
Ce salon s’étendra sur plus de 750 m² et offrira près de 150 places assises. Les voyageurs pourront profiter d’espaces de restauration et d’un vaste bar. Des zones dédiées aux soins, à la détente ou au travail seront également à leur disposition.
Pour rappel, à compter du 29 mars 2026, Air France desservira également l’aéroport de Londres-Gatwick, avec deux vols quotidiens au départ de Paris-Charles de Gaulle : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/12/air-france-etoffe-son-programme-de-vols-vers-le-royaume-uni.
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