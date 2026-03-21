Actualité aéronautique
Air France étend son réseau avec une nouvelle liaison directe entre Phuket et Paris
Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret
Air France assurera les trois vols tous les mardis, vendredis et dimanches au départ de Phuket, avec des vols retour depuis Paris les lundis, jeudis et samedis.
Air France a officiellement inauguré un nouveau vol direct hebdomadaire entre Phuket et Paris le 28 novembre 2025.
Air France assurera les trois vols tous les mardis, vendredis et dimanches au départ de Phuket, avec des vols retour depuis Paris les lundis, jeudis et samedis.
Les vols seront assurés par un Boeing B777-200 équipé de 328 sièges (28 en classe affaires, 32 en classe premium et 268 en classe économique).
Horaires des vols (en heure locale) :
- AF157 : départ de Phuket à 11h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h05 le même jour.
- AF156 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h45, arrivée à Phuket à 09h25 le lendemain.
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