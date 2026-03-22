Actualité aéronautique
Aircalin partenaire du Raid Amazones 2025 en Thailande
Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret
Un premier départ s’est tenu ce samedi 29 novembre 2025 à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec 80 participantes.
Depuis plus de deux décennies, le Raid Amazones rassemble des femmes venues de tous horizons autour d’une aventure sportive et humaine unique, fondée sur le dépassement de soi, la solidarité et l’esprit d’équipe.
En devenant partenaire, Aircalin souhaite célébrer l’engagement et la détermination des participantes qui choisissent de se dépasser ensemble, loin de leur quotidien.
Ce partenariat s’inscrit d’autant plus naturellement que Bangkok, véritable porte d’entrée de cette édition 2025, est l’un des axes stratégiques d’Aircalin grâce à ses lignes Paris-Bangkok et Paris-Nouméa via Bangkok. Accompagner les équipes vers la Thaïlande prend ainsi tout son sens pour la compagnie, qui réaffirme son rôle de trait d’union entre les territoires métropolitain, thaïlandais et calédonien.
À travers cet engagement, Aircalin confirme sa volonté de soutenir les initiatives qui valorisent la découverte, l’ouverture au monde, la performance collective et les rencontres humaines — des dimensions essentielles qui guident sa mission au quotidien.
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