Actualité aéronautique
British Airways annonce trois nouvelles liaisons européennes pour l'été 2026
Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret
Les nouvelles liaisons comprennent des vols au départ de Londres City vers Toulon Saint-Tropez (France), de Londres Stansted vers Olbia (Sardaigne) et de Glasgow vers Saint-Sébastien (Espagne).
BA Cityflyer, filiale à 100 % de British Airways, annonce trois nouvelles liaisons vers des destinations touristiques populaires en France, en Italie et en Espagne, juste à temps pour la saison estivale de l'année prochaine.
Du 23 mai au 1er septembre 2026, BA Cityflyer assurera deux vols hebdomadaires (les mardis et samedis) entre l'aéroport de Londres-City et Toulon-Saint-Tropez. Cette nouvelle destination est desservie par British Airways.
Toulon-Saint-Tropez devient ainsi la quatrième destination française de BA Cityflyer, après Nice, Bergerac et Chambéry.
horaires des vols LONDRES CITY (LCY) À TOULON SAINT-TROPEZ (TLN) :
- Mardi BA8747 départ de LCY à 15:50, arrivée à TLN à 18:50; vol retour BA8748 départ TLN à 19:35, arrivée à 20:40 à LCY
- Samedi BA8747 départ de LCY à 07:00, arrivée à TLN à 10:00, vol retour BA8748 départ TLN à 10:45, arrivée à CLY à 11:50
BA Cityflyer lancera également des vols entre Londres Stansted et Olbia, en Sardaigne, du 23 mai au 27 septembre 2026. Les vols seront assurés deux fois par semaine, les samedis et dimanches.
BA Cityflyer a également inauguré une liaison estivale saisonnière en mai 2025 entre London City et Olbia, qui viendra s'ajouter à la nouvelle desserte au départ de Londres Stansted. Durant l'été 2026, BA Cityflyer assurera jusqu'à cinq vols par semaine vers Olbia au départ de London City et deux vols par semaine au départ de Londres Stansted.
horaires des vols LONDRES STANSTED (STN) À OLBIA (OLB) :
- Samedi BA2330 départ à 11:55 d'OLB, arrivée à STN à 13:40; vol retour BA2331 départ de STN à 14:15, arrivée à OLB à 17:45
- Samedi BA2336 départ à 18:35 d'OLB, arrivée à STN à 20:20
- Dimanche BA2331 départ de STN à 08:50, arrivée à OLB à 12:30
Du 18 juillet au 8 septembre 2026, BA Cityflyer assurera deux vols hebdomadaires entre Glasgow et Saint-Sébastien. BA Cityflyer propose actuellement des vols directs vers Saint-Sébastien depuis Londres City et Édimbourg.
BA Cityflyer dessert six destinations à travers l'Espagne, dont Saint-Sébastien, Madrid, Barcelone, Malaga, Palma de Majorque et Ibiza.
horaires des vols GLASGOW (GLA) À SAN SEBASTIAN (EAS):
- Mardi BA2343 départ de GLA à 15:15, arrivée à EAS à 18:40; vol retour BA2342 départ de EAS à 19:25, arrivée à 20:55 à GLA
- Samedi BA2343 départ de GLA à 07:35, arrivée à EAS à 11:00; vol retour BA2342 départ de EAS à 11:45, arrivée à 13:15 à GLA
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