Actualité aéronautique
easyJet étend son réseau français avec quatre nouvelles lignes internationales
Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret
easyJet renforce son offre en France en inaugurant une liaison vers Vienne depuis Bordeaux et en ajoutant simultanément trois nouvelles routes internationales au départ de Strasbourg (Milan, Manchester et Rome).
easyJet a récemment procédé à l'inauguration de quatre nouvelles liaisons internationales.
L'aéroport de Bordeaux-Mérignac (BOD) a vu le lancement d'une nouvelle route vers la capitale autrichienne. La liaison Bordeaux – Vienne (VIE) a été lancée le 27 novembre dernier.
Cette desserte est assurée à raison de deux vols par semaine, avec des rotations programmées chaque jeudi et dimanche. Il est précisé que cette ligne sera maintenue jusqu'au 4 janvier 2026 pour la période hivernale en cours.
Parallèlement, la compagnie a inauguré trois liaisons internationales depuis l'aéroport de Strasbourg-Entzheim (SXB) :
- Strasbourg – Milan Malpensa (MXP) : Cette liaison a débuté le 7 novembre. Elle est opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredis.
- Strasbourg – Manchester International (MAN) : Lancée le 28 novembre, cette route propose également deux vols hebdomadaires, les vendredis et dimanches, avec une programmation initiale prévue jusqu'au 4 janvier 2026.
- Strasbourg – Rome Fiumicino (FCO) : La capitale italienne est desservie à partir d'aujourd'hui, le 11 décembre. Les vols sont programmés deux fois par semaine, les lundis et vendredis.
Sur le même sujet
- 10:51 ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 09:12 TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
- 08:02 Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6
- 19/03 Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
- 19/03 Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max
- 19/03 Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030
- 19/03Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence
- 16/03Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F
- 16/03 Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier
- 16/03 Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
- 16/03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux
- 10/03 British Airways suspend ses vols vers Dubaï, Tel Aviv et Abu Dhabi