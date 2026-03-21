easyJet étend son réseau français avec quatre nouvelles lignes internationales

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

easyJet renforce son offre en France en inaugurant une liaison vers Vienne depuis Bordeaux et en ajoutant simultanément trois nouvelles routes internationales au départ de Strasbourg (Milan, Manchester et Rome).

easyJet a récemment procédé à l'inauguration de quatre nouvelles liaisons internationales.

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac (BOD) a vu le lancement d'une nouvelle route vers la capitale autrichienne. La liaison Bordeaux – Vienne (VIE) a été lancée le 27 novembre dernier.

Cette desserte est assurée à raison de deux vols par semaine, avec des rotations programmées chaque jeudi et dimanche. Il est précisé que cette ligne sera maintenue jusqu'au 4 janvier 2026 pour la période hivernale en cours.

Parallèlement, la compagnie a inauguré trois liaisons internationales depuis l'aéroport de Strasbourg-Entzheim (SXB) :

Strasbourg – Milan Malpensa (MXP) : Cette liaison a débuté le 7 novembre. Elle est opérée deux fois par semaine, les lundis et vendredis.

Strasbourg – Manchester International (MAN) : Lancée le 28 novembre, cette route propose également deux vols hebdomadaires, les vendredis et dimanches, avec une programmation initiale prévue jusqu'au 4 janvier 2026.

Strasbourg – Rome Fiumicino (FCO) : La capitale italienne est desservie à partir d'aujourd'hui, le 11 décembre. Les vols sont programmés deux fois par semaine, les lundis et vendredis.

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