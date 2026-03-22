Edeis remporte la délégation de service public pour l’exploitation de l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère

Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret

Grenoble Alpes Isère devient le 21ᵉ aéroport du réseau Edeis.

À compter du 1er juillet 2026, le Département de l’Isère confie à Edeis l’exploitation et le développement de l’aéroport Grenoble Alpes Isère dans le cadre d’une délégation de service public de 12 ans. Grenoble Alpes Isère devient le 21ᵉ aéroport du réseau Edeis.

Avec 300 000 voyageurs par an, Grenoble Alpes Isère est une porte d’entrée majeure vers les stations de l’Isère et des Alpes du Nord, et un outil concret au service de l’économie touristique, des mobilités et des acteurs locaux. Créé à l’occasion des Jeux olympiques, l’aéroport s’inscrit depuis près de soixante ans dans l’histoire et le rayonnement de la destination alpine.

Dans la durée, Edeis engagera un programme d’investissement conséquent afin d’accompagner l’évolution de la plateforme, de poursuivre sa modernisation et de soutenir une exploitation attentive aux enjeux actuels, notamment environnementaux. La démarche sera conduite en lien étroit avec le Département de l’Isère et les parties prenantes du territoire.

Martin Meyrier, Président d’Edeis Concessions a déclaré : "Nous remercions le Département de l’Isère pour sa confiance qui nous honore. Grenoble Alpes Isère est un aéroport essentiel pour l’accès au massif alpin et l’attractivité du territoire. Nous abordons cette délégation avec enthousiasme, humilité et avec une ambition forte : renforcer dans la durée la qualité de service et l’expérience des voyageurs, au service de la destination et de ses acteurs. Nous avons aussi hâte de rencontrer les équipes de la plateforme dès que cela sera possible, pour avancer ensemble au service du territoire."