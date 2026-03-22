Actualité aéronautique
Edeis remporte la délégation de service public pour l’exploitation de l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère
Article publié le 16 décembre 2025 par David Dagouret
Grenoble Alpes Isère devient le 21ᵉ aéroport du réseau Edeis.
À compter du 1er juillet 2026, le Département de l’Isère confie à Edeis l’exploitation et le développement de l’aéroport Grenoble Alpes Isère dans le cadre d’une délégation de service public de 12 ans. Grenoble Alpes Isère devient le 21ᵉ aéroport du réseau Edeis.
Avec 300 000 voyageurs par an, Grenoble Alpes Isère est une porte d’entrée majeure vers les stations de l’Isère et des Alpes du Nord, et un outil concret au service de l’économie touristique, des mobilités et des acteurs locaux. Créé à l’occasion des Jeux olympiques, l’aéroport s’inscrit depuis près de soixante ans dans l’histoire et le rayonnement de la destination alpine.
Dans la durée, Edeis engagera un programme d’investissement conséquent afin d’accompagner l’évolution de la plateforme, de poursuivre sa modernisation et de soutenir une exploitation attentive aux enjeux actuels, notamment environnementaux. La démarche sera conduite en lien étroit avec le Département de l’Isère et les parties prenantes du territoire.
Martin Meyrier, Président d’Edeis Concessions a déclaré : "Nous remercions le Département de l’Isère pour sa confiance qui nous honore. Grenoble Alpes Isère est un aéroport essentiel pour l’accès au massif alpin et l’attractivité du territoire. Nous abordons cette délégation avec enthousiasme, humilité et avec une ambition forte : renforcer dans la durée la qualité de service et l’expérience des voyageurs, au service de la destination et de ses acteurs. Nous avons aussi hâte de rencontrer les équipes de la plateforme dès que cela sera possible, pour avancer ensemble au service du territoire."
- 23/03 Tragédie à New York : Collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers
- 23/03 ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 23/03 TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
- 23/03 Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6
- 19/03 Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
- 19/03 Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max
- 19/03 Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030
- 19/03Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence
- 16/03Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F
- 16/03 Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier
- 16/03 Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
- 16/03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux