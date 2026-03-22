Actualité aéronautique
Korean Air lance de nouveaux contenants durables pour les repas servis à bord
Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Korean Air pour réduire l'utilisation du plastique et contribuer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.
Korean Air modernise les contenants utilisés depuis 20 ans pour les repas servis à bord en les remplaçant par des nouveaux, plus durables, à base de matières végétales. À partir de décembre, la compagnie aérienne introduira progressivement des contenants pour plats principaux fabriqués à partir de pâte non ligneuse dérivée de matériaux tels que la paille, la canne à sucre et le bambou.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Korean Air pour réduire l'utilisation du plastique et contribuer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone. Après un déploiement initial sur certaines liaisons en décembre, la compagnie aérienne prévoit d'étendre l'utilisation des nouveaux contenants à l'ensemble de son réseau d'ici la fin 2026. Les nouveaux contenants seront utilisés pour les plats principaux servis à bord, en particulier les repas coréens et occidentaux en classe économique.
Fabriqués à partir de pâte végétale qui ne nécessite pas l'abattage d'arbres, ces contenants constituent une alternative écologique aux produits traditionnels en plastique et en papier. Ils offrent également une forte résistance à la chaleur et une grande durabilité, conservant leur forme même après une exposition prolongée à des températures élevées. Korean Air prévoit une réduction des émissions de carbone d’environ 60% liés aux services à bord grâce à cette transition.
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