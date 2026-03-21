Qatar Airways : nouvelle livrée F1

Article publié le 12 décembre 2025 par David Dagouret

Le 30 novembre dernier, la compagnie qatarie a dévoilé sa nouvelle livrée lors du grand prix F1 du Qatar.

Qatar Airways a présenté sa nouvelle livrée F1 lors du grand prix du Qatar Airways du Qatar. L'appareil, un Boeing 777 immatriculé A7-BEG a effectué un survol au dessus du circuit international de Lusail. Cette livrée a été conçue par Swizz Beatz.

La nouvelle livrée a ensuite été officiellement dévoilée au hangar de Qatar Airways, avec une entrée spéciale de Kevin Hart, apparu dans la peau d'un pilote de F1 effectuant des « doughnuts » pour célébrer l'événement. Les célébrités partenaires de la compagnie aérienne, notamment David Beckham, Jessica Alba, Rio Ferdinand, Rosie Huntington-Whiteley, Swizz Beatz et Novak Djokovic, ont assisté à l'événement de lancement, qui a été l'un des moments forts les plus attendus du week-end de course.

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