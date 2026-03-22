Vietnam Airlines inaugure une liaison directe entre Hanoï et Cebu, aux Philippines

Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret

La liaison Hanoï–Cebu est le premier vol direct de Vietnam Airlines reliant la capitale vietnamienne à la célèbre destination touristique des Philippines.

Vietnam Airlines a officiellement inauguré son service direct entre Hanoï (HAN) et Cebu (CEB), marquant une étape importante dans l’expansion du réseau international de la compagnie. Cette nouvelle liaison renforce la connectivité entre le Vietnam et l’Asie du Sud-Est.

La liaison Hanoï–Cebu est le premier vol direct de Vietnam Airlines reliant la capitale vietnamienne à la célèbre destination touristique des Philippines.

Les vols au départ de Hanoï à destination de Cebu seront opérés chaque mardi, jeudi et dimanche, tandis que les vols retour de Cebu vers Hanoï seront assurés chaque lundi, mercredi et vendredi.

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