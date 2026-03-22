Actualité aéronautique

Wizz Air annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne depuis Beauvais

Article publié le 15 décembre 2025 par David Dagouret

A partir du 30 mars 2026, la compagnie aérienne lancera une ligne vers la ville de  Târgu Mureș en Roumanie.  

Airbus A320 Wizz Air

Airbus A320 Wizz Air

© Timéo Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Wizz Air a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison au départ de l'Aéroport de Paris-Beauvais pour la saison été 2026. A partir du 30 mars 2026, la compagnie aérienne lancera une ligne vers la ville de  Târgu Mureș en Roumanie. Celle ligne sera opérée à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).  

Pour rappel, Wizz Air a récemment annoncé le lancement de quatre nouvelles lignes pour son programme hiver 2025, ainsi que pour l'été 2026 : 

  • Erevan (Arménie) : 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) depuis le 2 octobre 2025,
  • Craiova (Roumanie) : 2 vols par semaine (mercredi et dimanche) depuis le 26 octobre 2025,
  • Podgorica (Monténégro) : 3 vols par semaine (lundi, mercredi et vendredi) à partir du 30 mars 2026,
  • Tuzla (Bosnie-Herzégovine) : 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) à partir du 31 mars 2026.

wizz air

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