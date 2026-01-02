Actualité aéronautique
Air Transat renforce sa présence à Québec avec une nouvelle liaison directe depuis Nantes
Article publié le 2 janvier 2026 par David Dagouret
La compagnie canadienne Air Transat ouvrira à l’été 2026 une liaison sans escale entre Nantes et Québec. Cette annonce s’inscrit dans une stratégie de croissance soutenue vers Québec, avec de nouvelles routes, davantage de fréquences et l’annualisation de certaines dessertes.
Air transat poursuit son importante stratégie de développement vers Québec (YQB) en lançant une nouvelle liaison sans escale au départ de Nantes (NTE) pour l’été 2026. Cette route sera opérée en Airbus A321LR, à raison d’un vol par semaine le mardi, du 2 juin au 20 octobre 2026.
Cette nouveauté s’ajoute à un renforcement substantiel de l’offre du transporteur à destination de Québec, incluant une fréquence additionnelle au départ de Paris (CDG), portant la desserte à six vols hebdomadaires au plus fort de la saison, le lancement de la nouvelle liaison Marseille (MRS)–Québec dès l’été 2026, ainsi que l’annualisation de la route Fort-de-France (FDF) –Québec, dont le vol inaugural a eu lieu le 14 décembre dernier.
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