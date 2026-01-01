CALC commande 30 Airbus A320neo supplémentaires pour sa flotte de location

Article publié le 16 janvier 2026 par David Dagouret

Le loueur chinois CALC renforce son partenariat avec Airbus en signant une commande ferme pour 30 appareils de la famille A320neo, portant son carnet de commandes total à 282 avions auprès de l'avionneur européen.

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) a signé une commande ferme avec Airbus pour 30 avions de la famille A320neo afin de satisfaire la forte demande pour cet appareil de la part de sa clientèle.

Cet accord est la cinquième commande avec Airbus, portant à 282 le nombre total d'avions Airbus commandés par CALC, dont 203 sont des avions de la famille A320neo.

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