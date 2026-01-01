Actualité aéronautique
Cessna livre son premier SkyCourier au Mexique pour le transport de fret
Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret
Le transporteur de fret FlexCoah reçoit le premier Cessna SkyCourier du Mexique. Opéré par sa filiale Altair, ce nouvel avion-cargo permettra de renforcer les capacités logistiques et le transport de marchandises à travers tout le pays.
Cessna a livré le premier Cessna SkyCourier au Mexique. Cet appareil a été livré à FlexCoah, un transporteur de fret. Il sera exploité par sa filiale aéronautique, Altair. Cet appareil, un cargo, permettra à la société d'étendre ses capacités de transport de fret aérien à travers le pays.
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