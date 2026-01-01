Actualité aéronautique

Cessna livre son premier SkyCourier au Mexique pour le transport de fret

Article publié le 15 janvier 2026 par David Dagouret

Le transporteur de fret FlexCoah reçoit le premier Cessna SkyCourier du Mexique. Opéré par sa filiale Altair, ce nouvel avion-cargo permettra de renforcer les capacités logistiques et le transport de marchandises à travers tout le pays.

Cessna livre son premier SkyCourier au Mexique pour le transport de fret

Cessna livre son premier SkyCourier au Mexique pour le transport de fret

© Cessna

Cessna a livré le premier Cessna SkyCourier au  Mexique. Cet appareil a été livré à FlexCoah, un transporteur de fret. Il sera exploité par sa filiale aéronautique, Altair. Cet appareil, un cargo, permettra à la société d'étendre ses capacités de transport de fret aérien à travers le pays.

cessna

Toute l'actualité aéronautique
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net