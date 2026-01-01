Commande record pour Alaska Airlines : 105 Boeing 737 MAX et des 787 Dreamliner

Article publié le 20 janvier 2026 par David Dagouret

Alaska Airlines signe la plus grosse commande de son histoire avec Boeing. Le contrat inclut 105 exemplaires du 737-10 et 5 nouveaux 787 Dreamliner, accompagnés d'une livrée "Aurore Boréale" pour soutenir son expansion internationale.

Alaska Airlines ont annoncé aujourd'hui la plus importante commande d'avions jamais passée par la compagnie, dans le cadre de son plan à long terme visant à développer ses réseaux de lignes nationales et internationales. La commande comprend 105 avions 737-10 et des options pour 35 appareils supplémentaires de la plus grande variante du 737 Max; ainsi que cinq Boeing 787.

La commande de 787 Dreamliner soutient les plans de croissance long-courriers d'Alaska Airlines, permettant à la compagnie d'étendre son réseau international.

Cette commande marque le début de la 60e année de partenariat entre les deux entreprises, partenariat qui a débuté lorsque Boeing a livré un 727 à Alaska Airlines. La compagnie aérienne exploite actuellement 248 Boeing 737 et a commandé 174 Boeing 737 Max.

La compagnie aérienne basée à Seattle possède cinq 787 Dreamliners en service, et cet achat porte son carnet de commandes à 12 appareils de la famille des gros-porteurs, alors qu'Alaska Airlines étend son réseau mondial pour desservir au moins 12 destinations internationales dans les prochaines années.

Précisons que durant l'événement, la compagnie américaine a également présenté sa nouvelle livrée internationale. Le motif d'aurore boréale, arboré sur un 787 Dreamliner lors de l'événement symbolise l'histoire de la compagnie et sa vision de développement international.

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